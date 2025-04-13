إقبال سياحي متزايد على معرض التراث البدوي بشرم الشيخ للأسبوع الثاني -صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

توافد مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم على قرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، لزيارة معرض التراث والمشغولات البدوية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء التشغيل التجريبي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأبدى الزوار إعجابهم الشديد بما يحتويه المعرض من منتجات حرفية ومشغولات يدوية تجسد أصالة الحياة البدوية، مؤكدين حرصهم على اقتناء بعض النماذج كهدايا تذكارية توثق تجربتهم الترفيهية الثقافية الفريدة بمدينة شرم الشيخ.

ويضم المعرض عروضًا حية للحرف التقليدية، إلى جانب مأكولات بدوية أصيلة، وأعشاب طبية، ما أتاح للزوار فرصة نادرة للتعرف على ملامح التراث الثقافي الغني لجنوب سيناء عن قرب.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا المعرض يعد إضافة نوعية على خريطة السياحة الثقافية في شرم الشيخ، كما يشكّل نقطة جذب جديدة تدعم جهود تنشيط السياحة وتنوعها.

وأوضح أنه جرى تشغيل قرية التراث البدوي بشكل تجريبي كمرحلة أولى تمهيدًا للافتتاح الكامل، ويستقبل المعرض الزوار أسبوعيًا لحين الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد مع شركة إدارة متخصصة لضمان تشغيل مستدام وفقًا لأفضل المعايير.