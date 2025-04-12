فرص عمل وإعانة مالية للأم.. محافظ الإسكندرية يزور الأطفال الثلاثة مصابي عقار اللبان -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

زار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، الأطفال الثلاثة مصابي حادث انهيار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وذلك في مستشفى رأس التين العام.

واطمئن المحافظ على استقرار وضع الأطفال الصحي وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، معربا عن سعادته باستقرار الحالة الصحية للأطفال وخروجهم سالمين من الحادث.

ووجه رئيس حي الجمرك، بالعمل على توفير عمل مستقر لوالدة الأطفال يوفر لها مصدر دخل ثابت كونها هي عائل الأسرة، بالإضافة إلى توفير إعانة مالية شهرية لهم.

وكلف المحافظ بإشراك الأطفال في الأنشطة الرياضية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لاستغلال طاقتهم بما يحقق النفع لهم.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت أمس بلاغًا يفيد سقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان.

انتقلت الأجهزة التنفيذية لموقع العقار، وجرى تشكيل لجنة مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار الصادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2022، فيما أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال.

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