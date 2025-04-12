التلميذ جسمه أزرق.. أم تتهم مديرة مدرسة فى قنا بضرب ابنها المريض بالصفائح الدموية

قنا-عبدالرحمن القرشي :

حررت ولية أمر تلميذ، في مركز نقادة، غربي محافظة قنا، محضرًا ضد مديرة مدرسة بسبب التعدي بالضرب على طفلها في الصف الخامس الإبتدائي، الذي يعاني من مريض صفائح دموية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة، يفيد بأن ولية أمر تلميذ حررت محضرًا ضد مديرة مدرسة بسبب تعديها على طفلها في مدرسة الراهبات بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن التلميذ يُدعى ك.ج، في الصف الخامس الإبتدائي بمدرسة الراهبات الإبتدائية المشتركة بنقادة، ووالدته حررت محضرًا ضد مديرة المدرسة بسبب تعديها على التلميذ بالضرب بالعصا في طابور الصباح داخل المدرسة على الرغم أن التلميذ مريض مرض صفائح دموية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.