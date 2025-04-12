إعلان

التلميذ جسمه أزرق.. أم تتهم مديرة مدرسة فى قنا بضرب ابنها المريض بالصفائح الدموية

07:51 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ندبات زرقاء على جسد التلميذ
  • عرض 6 صورة
    ندبات زرقاء على جسد التلميذ
  • عرض 6 صورة
    ندبات زرقاء على جسد التلميذ
  • عرض 6 صورة
    ندبات زرقاء على جسد التلميذ
  • عرض 6 صورة
    ندبات زرقاء على جسد التلميذ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا-عبدالرحمن القرشي :

حررت ولية أمر تلميذ، في مركز نقادة، غربي محافظة قنا، محضرًا ضد مديرة مدرسة بسبب التعدي بالضرب على طفلها في الصف الخامس الإبتدائي، الذي يعاني من مريض صفائح دموية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة، يفيد بأن ولية أمر تلميذ حررت محضرًا ضد مديرة مدرسة بسبب تعديها على طفلها في مدرسة الراهبات بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن التلميذ يُدعى ك.ج، في الصف الخامس الإبتدائي بمدرسة الراهبات الإبتدائية المشتركة بنقادة، ووالدته حررت محضرًا ضد مديرة المدرسة بسبب تعديها على التلميذ بالضرب بالعصا في طابور الصباح داخل المدرسة على الرغم أن التلميذ مريض مرض صفائح دموية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقادة قنا إصابة تلميذ الصفائح الدموية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تقارب حذر في مسقط.. مبعوث ترامب يلتقي مسؤولًا إيرانيًا بحضور عُماني ورسائل للحوار
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة