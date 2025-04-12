إصابة 3 عمال باختناق في مصنع مخللات ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 3 من العاملين بأحد المصانع بمنطقة الصناعات الخفيفة ببياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحالات اختناق.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بإصابة 3 عمال بحالات اختناق من العاملين بأحد مصانع المخللات بمنطقة الصناعات الخفيفة ببياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين هم: أمل صابر حجازي 18 عامًا، و أسماء محمد أحمد 18 عامًا، وأحمد علي علي 19 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.