أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد مشاجرته مع السكرتير العام -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، مراسم إنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء عمومة "آل شبيب"، و"آل السمان" والذين ينتمون لعائلة "الشمرات" بقرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج.

وتعتبر هذه الفعالية هي أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد مشاجرته مع اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، أمس الجمعة، خلال فعالية افتتاح مسجد بناحية قرية الكوامل بحري.

واستقبل أهالي قرية عرابة أبو دهب والقرى المجاورة الذين تواجدوا في السرادق الذي أقيم لفعاليات إنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة، نائب محافظ سوهاج بحفاوة كبيرة فور وصوله المكان، ونقل الدكتور محمد عبد الهادي تحيات محافظ سوهاج للحضور جميعًا، وهنأهم بمراسم إتمام الصلح بين الطرفين، كما نقل تقدير محافظ الإقليم لأبناء العمومة ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة.

ودعا نائب محافظ سوهاج طرفي الخصومة إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، وأن المحافظة حريصة بالتعاون مع مديرية الأمن ولجنة المصالحات بالأزهر الشريف على إنهاء جميع الخصومات الثأرية بنطاق المحافظة.

وأنهت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، اليوم السبت، خصومة ثأرية بين أبناء عمومة "آل شبيب"و، "آل السمان" والذين ينتمون لعائلة "الشمرات" بقرية عرابة أبو الدهب.

وشهد مراسم الصلح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد ومشايخ قرى مركز ومدينة سوهاج والمراكز والقرى المجاورة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والآلاف من المواطنين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو مدته 15 ثانية يظهر فيه تطاول وسباب ومشاجرة علنية بين الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج خلال فعاليات افتتاح أحد المساجد بنطاق المحافظة، ضمن فعاليات العيد القومي لمحافظة سوهاج والذي يواكب 10 أبريل من كل عام.

وحدثت المشادة الكلامية التي تطورت للشباب بالألفاظ الغير لائقة بين مسئولين بمحافظة سوهاج بحضور اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج والعشرات من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي من رجال الأزهر والأوقاف، والمئات من الأهالي.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذين تداولوا مقطع الفيديو على نطاق واسع، والذي يظهر فيه التطاول بين الطرفين، دون تقدير لحرمة المسجد الذي يجرى افتتاحه أو تقديرًا لمحافظ الإقليم.