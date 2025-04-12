في 9 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن إنشاء أضخم مدينة للصناعات النسيجية بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

سيطرت حالة من السعادة بين أبناء محافظة المنيا، تزامناً مع إعلان وزارة الصناعة والنقل رسمياً، اليوم السبت، عن إنشاء مدينة نسيجية عملاقة في المحافظة، لتستوعب نحو 250 ألف عاملًا، في خطوة نوعية تعكس التوجه نحو تنمية الصناعات المتخصصة بصعيد مصر، لتكون أول مدينة من نوعها في المنطقة.

مصراوي ينشر أبرز المعلومات حول المدينة النسيجية الضخمة في عروس الصعيد :

ـ المشروع يمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع .

- تصل استثمارات المشروع إلى 12 مليار جنيه، ويستهدف جذب نحو 1.5 مليار دولار من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

- يوفر المشروع نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- تقام المدينة النسيجية في وادي السرارية بمركز سمالوط .

- جاء اختيار محافظة المنيا لما تمتاز به من موقع استراتيجي فريد، وتكامل شبكات النقل والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في إعادة إحياء الصناعات النسيجية العريقة على أرضها، وتعزيز موقعها كمركز صناعي واعد في قلب الصعيد.

- إنشاء المدينة يأتي ضمن خطة وزارة الصناعة لإنشاء مدينتين إحداهما في المنيا والأخرى في الفيوم، كل منهما على مساحة 5.5 مليون متر مربع.

- إنشاء المدينتين يأتي من أجل وصول الصادرات المصرية إلى 11.5 مليار دولار خلال ٥ سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار، من خلال تصدير الملابس الجاهزة.

- المدينة النسيجية في وادي السرارية بالمنيا ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة.

- اختيار موقع المدينة في المنيا يأتي لقربه من طريق الصعيد الحر، وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، وطريق رأس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان.