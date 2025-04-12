البابا تواضروس يصل غدًا.. كنائس الإسكندرية تتزين بأغصان الزيتون وسعف أحد الشعانين- صور



الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تزينت كنائس الإسكندرية بـ"سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، اليوم السبت، وذلك في تقليد سنوي استعدادًا للاحتفال بأحد الشعانين، غدًا، والذي يعد بداية أسبوع الآلام.

واحتشد باعة السعف والورود في مدخل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحطة الرمل بالإسكندرية، وسط فرحة الأطفال، إذ يرمز إلى بداية أسبوع الآلام ودخول السيد المسيح إلى أورشليم.

ومن المقرر أن يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية صباح غد الأحد، لرئاسة قداس أحد الشعانين بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس.

ويعاون البابا في الصلاة الآباء الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الادارية، الأنبا بافلى أسقف المنتزة والأنبا هرمينا أسقف شرق ووسط والأنبا إيلاريون أسقف غرب إلى جانبه كراعي المرقسية والاباء الكهنة وبحضور الشعب القبطي.

وتأتي أهمية وقدسية قداس الشعانين لدي الأقباط من كونه يعد القداس الوحيد في السنة الذي يقرأ فيه 4 أناجيل، يعقبه طقس الجناز العام على جميع الموجودين حيث أنه من المعروف أنه لو توفى أحد الأقباط في أسبوع الآلام لا يتم إقامة صلاة جنازة عليه منفردًا.