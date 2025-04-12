فريق من إدارة السلامة والصحة المهنية يتابع مراكز طب الأسرة بدهب ونويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

شكل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، فريق متابعة من إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الرعاية الثانوية والثالثية، يضم "مسئول الأسنان، مسئول المعامل وبنوك الدم، للمرور الميداني على مركز طب أسرة المزينة بمدينة نويبع، و مركز طب أسرة مدينة دهب، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وخلال الجولة تابع الفريق "عيادات الأسنان، المعمل، المعدات والأجهزة الطبية" لمتابعة مؤشرات والتزام الأطقم الطبية بسياسات مكافحة العدوى، والتزام العاملين بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المركز، ومراجعة كفاءة تشغيل أجهزة عيادات الأسنان، ومتابعة الإحصاءات الطبية خلال الشهور السابقة لضمان تقديم خدمات صحية بأعلى معايير الجودة.

استكمل فريق المرور الزيارة بتفقد الفرق الطبية، وحثهم على كيفية تعاملهم مع الحالات الطارئة، مع التأكيد على أهمية الاستجابة السريعة والفعالة لضمان سلامة الجميع، والتطرق إلى أولويات التعامل، وضرورة تقييم الوضع سريعًا لتحديد نوع الطارئ، واتخاذ القرار المناسب.