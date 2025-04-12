بورش حكي واكتشاف مواهب.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للصحة

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، عدة فعاليات فنية وثقافية وتوعوية، احتفالًا باليوم العالمي للصحة، وذلك فعاليات أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة، وتحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

قالت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إنه جرى تنظيم محاضرات تثقيفية، وورش حكي قصصي واكتشاف المواهب، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن.

وأوضحت مديرة الفرع في تصريح اليوم، أن قصر ثقافة شرم الشيخ نظم محاضرة بعنوان "أهمية التبرع بالدم"، تناولت أهمية التبرع بالدم من الناحية الدينية، كونه يعد تصدق عن الصحة والبدن، ويساهم في إنقاذ حياة مصاب أو مريض، إضافة إلى أن التبرع بالدم له فوائده، منها تجديد الدم، وتوضيح شروط التبرع حيث يجب ألا يكون المتبرع مصاب بالأنيميا، أو أي مرض يمنعه من التبرع، ويحدد ذلك من خلال الفريق الطبي المختص.

وأكدت أن بيت ثقافة نويبع، نظم ورشة حكي قصصي للأطفال بعنوان "كرم في الخفاء"، وتدور القصة حول، كرم الوزير العباسي الفضل ابي يحيي، فكان يضع أكياس من المال أمام بيوت الفقراء، وكانوا يتساءلون من الذي يرسلها، حتى عرفوا أنه الوزير الفضل، وإذا حل الشتاء يصرف ما بخزانته من مال لكسوة الفقراء، وكذلك يفعل في الصيف، فأحبه الناس لكرمه.

وتابعت: كما نظم بيت الثقافة ورشة "اكتشاف مواهب في "الإنشاد الديني"، تضمنت انشودة "الله الله على نور رسول الله"، و "هل حقًا تشتاق إليه"، و"عطفًا عليا"، و"طلع البدر علينا"، و"قمر سيدنا النبي"، و"ضميني ضمة"، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى دعم النشء، وتنمية واكتشاف مواهبهم الإبداعية، وتزويد المعلومات لديهم في كافة المجالات الفنية.