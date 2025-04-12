صحة الشرقية تدعو فنيي المختبرات الطبية الجدد لتسجيل رغبات التوزيع

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن فتح باب تسجيل رغبات التوزيع لفنيي المعهد الفني الصناعي شعبة "فنيي المختبرات الطبية" دفعة 2023، المكلفين الجدد بموجب القرار رقم 114 لسنة 2025.

ودعا وكيل الوزارة الفنيين المعنيين إلى سرعة تسجيل رغباتهم عبر النموذج الإلكتروني المخصص على الرابط التالي.. اضغط هنا

وأوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أن هذه الخطوة تأتي بتكليف من الدكتور هاني جميعة، وبالتنسيق مع الأستاذ محمد فتحي مدير مركز المعلومات، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة غادة شويخ مديرة إدارة المعامل بالمديرية.

ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للفنيين الجدد لتسجيل الأماكن التي يرغبون في التوزيع بها داخل المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأشارت المديرية إلى أن فترة التسجيل ستستمر لمدة أسبوع كامل، بدءًا من اليوم الجمعة وحتى يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، والذي يمثل آخر موعد لتلقي الرغبات عبر الرابط المذكور.

وناشدت مديرية الشئون الصحية بالشرقية جميع فنيي المختبرات الطبية المكلفين الجدد بالقرار رقم 114 لسنة 2025، بضرورة الإسراع في تسجيل رغباتهم على النموذج المخصص.

وأكدت المديرية على أن تلبية الرغبات ستتم بما يتناسب مع احتياجات العمل ورغبات الفنيين قدر الإمكان، علمًا بأنه سيتم توزيع أي فني يتخلف عن التسجيل وفقًا لاحتياجات ومتطلبات العمل فقط.