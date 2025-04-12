سكن مؤقت ولجنة فنية.. 3 قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية بشأن عقار اللبان - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، 3 قرارات عاجلة بشأن انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بمنطقة اللبان، والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال، بينهم رضيع عمره 4 أشهر.

وتضمنت قرارات المحافظ، توفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ينتقلوا إليه فور خروجهم من مستشفى رأس التين العام، عقب تلقي العلاج اللازم.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة مختصة، لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.

وشدد خالد، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العقارات الآيلة للسقوط، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد سقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان نطاق حي الجمرك.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي، رفقة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

وتبين من الفحص أن العقار مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم 14 لسنة 2022، وانهياره حتى سطح الأرض.

وأسفر الانهيار عن مصرع سيدة تدعى رباب إبراهيم السيد، 47 سنة، وجرى نقلها إلى المشرحة، وإصابة 3 أطفال هم كل من "نوح رامي محمد عبد المنعم 4 شهور، ومنه صبري حسين 15 سنة، ومحمد صبري حسين ٦ سنوات".