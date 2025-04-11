حريق هائل يلتهم مستودع أنابيب ومصنع كرتون بعزبة الأشقر في الشرقية -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

شب حريق هائل في مستودع لتعبئة أنابيب البوتاجاز بعزبة الأشقر التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وامتدت ألسنة اللهب لتلتهم مصنعًا مجاورًا للكرتون بالكامل، مخلفةً خسائر مادية فادحة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد باندلاع الحريق في المستودع الواقع بعزبة الأشقر، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف أسباب اندلاع الحريق وحصر حجم الخسائر الناجمة عنه.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات بشرية جراء الحريق.