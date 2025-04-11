لعدم تنفيذه قرار الهدم.. التحفظ على مالك عقار اللبان المنهار في الإسكندرية - فيديو وصور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تحفظت قوات الشرطة على مالك عقار اللبان المنهار في الإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال، وذلك لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وجرى إحالته للنيابة العامة.

كان قسم شرطة اللبان تلقي بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 3 مأهول بالسكان بشارع الغزالي بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي، رفقة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

وتبين من المعاينة انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان، فيما كشف حي الجمرك في الإسكندرية عن صدور قرار هدم رقم 14 لسنة 2022 للعقار المنهار لم ينفذ.

وأسفر الانهيار عن مصرع سيدة تدعى رباب إبراهيم السيد، 47 سنة، وجرى نقلها إلى المشرحة، وإصابة 3 أطفال هم كل من "نوح رامي محمد عبد المنعم 4 شهور، ومنه صبري حسين 15 سنة، ومحمد صبري حسين ٦ سنوات".

وأجرى المستشار عبد الله شهاب، وكيل نيابة اللبان في الإسكندرية، معاينة لموقع العقار المنهار، وسماع أقوال شهود العيان وطلب ملف العقار من الحي، لتحديد أسباب انهياره.

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