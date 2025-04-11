انتشال جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار الإسكندرية.. وتوقف أعمال البحث- فيديو وصور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، جثة سيدة من أسفل عقار اللبان المنهار، تدعى رباب إبراهيم السيد، 47 سنة، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأوقفت الحماية المدنية أعمال البحث عن ضحايا بعد نحو 6 ساعات لعدم وجود مفقودين آخرين، حيث بلغت الحصيلة النهائية لضحايا العقار متوفاة و3 مصابين جميعهم أطفال.

كان قسم شرطة اللبان، تلقي بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 3 مأهول بالسكان بشارع الغزالي بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي، رفقة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

وتبين من المعاينة انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية، 3 أطفال " ولدين وبنت" على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم كل من: "نوح رامي محمد عبد المنعم 4 شهور، ومنه صبري حسين 15 سنة، ومحمد صبري حسين ٦ سنوات"، فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، البحث عن سيدة مفقودة أسفل أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك.

وأجرى المستشار عبد الله شهاب، وكيل نيابة اللبان في الإسكندرية، معاينة لموقع العقار المنهار، وسماع أقوال شهود العيان وطلب ملف العقار من الحي، لتحديد أسباب انهياره.

وكشف حي الجمرك في الإسكندرية عن صدور قرار هدم رقم 14 لسنة 2022 للعقار المنهار لم ينفذ.

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