انهيار جديد في اللبان.. سقوط سقف منزل قديم بالإسكندرية - صور

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت منطقة اللبان بحي الجمرك في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، انهيار أجزاء من منزل قديم مكون من طابقين، خالي من السكان، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة اللبان بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من المنزل رقم 28 شارع الإمام علي متفرع من شارع 8 الفراهدة بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة أن المنزل، بناء قديم، خالي من السكان، مكون من طابقين، وسقوط الأسقف من الداخل دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

انهيار عقار اللبان في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، والذي أسفر عن إصابة 3 أطفال ومازالت سيدة مفقودة أسفل الأنقاض.

كانت منطقة اللبان شهدت انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان بشارع الغزالي، ما أسفر عن إصابة 3 أطفال، فيما تواصل الحماية المدنية البحث عن سيدة تحت الأنقاض.

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