صحة الشرقية تفتح باب تسجيل رغبات التوزيع للصيادلة المتظلمين (رابط التسجيل)

الشرقية- ياسمين عزت:

وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة تسجيل رغبات الصيادلة الجدد المتظلمين داخل المديرية من قرار التكليف رقم 60 لسنة 2025، وذلك على النموذج الخاص بتسجيل رغبات التوزيع التالي.. اضغط هنا

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن ذلك يأتي بعد تكليف الدكتور هاني جميعة ومحمد فتحي مدير مركز المعلومات بالتنسيق مع الدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة بالمديرية، بإعداد رابط لنموذج جوجل فورم لتسجيل رغبات التوزيع للصيادلة الجدد، والمتظلمين من أماكن توزعهم داخل المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية وفقاً لقرار التكليف رقم 60 لسنة 2025، حتى يتسنى إجراء استفتاء لدراسة مدى إمكانية تلبية رغباتهم ووفقاً لحاجة العمل سواء في الوقت الحالي أو لاحقاً، على أن يتم التسجيل بداية من اليوم الجمعة ولمدة أسبوع كامل حتى يوم الجمعة القادم الموافق 18 إبريل 2025 وهو آخر يوم لتسجيل الرغبات على اللينك.

طريقة التسجيل:

عند القيام بإدخال الاسم والرقم القومي، ستظهر لك البيانات التالية:

الحالة الاجتماعية

القسم

محل الإقامة

رقم الموبايل

التقدير والنسبة المئوية

بعد ذلك، تنتقل إلى الصفحة الثانية لتسجيل الرغبات.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالشرقية بجميع السادة الصيادلة المكلفين الجدد بالقرار رقم 60 لسنة 2025، بضرورة وسرعة تسجيل رغباتهم على النموذج المخصص لذلك.