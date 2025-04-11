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تسمم سيدة وابنتها بعد تناول وجبة فسيخ فى الدقهلية

09:45 م الجمعة 11 أبريل 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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الدقهلية-رامي محمود:

أصيبت سيدة بمدينة المنصورة وابنتها بحالة تسمم حاد، وذلك عقب تناولهم وجبة فسيخ تسبب فى إصابتهم بحالة قئ وإعياء مستمر، وذلك بعد ساعات من إصابة 5 آخرين بسبب الفسيخ بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عن مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة العام التخصصي بوصول سيدة ونجلتها فى حالة إعياء وقيء مستمر "إدعاء تسمم".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين إصابة: "دعاء ابراهيم السيد، 40 عاما، ونجلتها مريم امير حسني، 16عاما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن مدينة المنصورة، شهدت حالة مماثلة اليوم الجمعة، حيث أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بمنطقة كفر البدماص، وذلك بعد تناولهم وجبة فسيخ فاسدة وجرى نقلهم الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

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مدير أمن الدقهلية قسم شرطة أول المنصورة النيابة العامة وجبة فسيخ فاسدة كفر البدماص
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