ورش ومحاضرات لتعزيز التوعية المجتمعية بقصور ثقافة جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية لرواده بكافة المدن لتعزيز التوعية المجتمعية، وذلك استمرارًا للأنشطة المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتحت إشراف الكاتب محمد ناصف ، نائب رئيس الهيئة.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، إن قصر ثقافة طور سيناء نظم ندوة بعنوان "الصحة تاج العقل والجسد"، تناولت أهمية الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية، وأثرها في القدرة على العطاء المستمر والإبداع، ونصائح للوقاية من الأمراض، إضافة إلى تنظيم ورشة سرد قصصي للأطفال حول "أساسيات الكمبيوتر"، تضمنت مكونات الحاسب الآلي، وتقنيات المعلومات والاتصالات.

وأوضحت مدير فرع الثقافة، أن بيت ثقافة أبو زنيمة نظم محاضرة بعنوان "تأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة"، تناولت كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، مع تسليط الضوء على أسباب الإعاقة.

وتابعت: كما شهد قصر ثقافة شرم الشيخ، أمسية شعرية تضمنت قصيدة "أغيب" و"قتال شعب"، و"لأنك ملهمي، قلمي"، وتخلل الأمسية باقة من الأغاني الشعرية التي قدمها الفنان عمر عدلي، مدرب الكورال بالقصر، وذلك ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف.

وأكدت أنه جرى تنظيم ورشة رسم للأطفال بمناسبة "يوم اليتيم" ببيت ثقافة دهب، قام الأطفال خلالها بعمل رسومات مستوحاة من الخيال، تعبيرًا عن البهجة والسعادة بهذه المناسبة، باستخدام ورق الكانسون، وألوان الخشب والفلوماستر.