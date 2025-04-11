أغمى عليه وحالته خطيرة بالمستشفى.. رئيس قرية بسوهاج يتعرض لاعتداء وحشي أثناء إزالة تعديات

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تعرض أيمن عبد اللطيف، رئيس مجلس قروي العسيرات التابع لمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، لاعتداء من قبل عدد من المواطنين أثناء قيادته حملة لإزالة تعديات بناء مخالف على الأراضي الزراعية.

أسفر الاعتداء عن إصابته بإغماء وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده. كما قام المعتدون بتحطيم زجاج السيارة التابعة للوحدة المحلية التي كان يستقلها رئيس القرية.

جرى نقل رئيس مجلس القرية المصاب أولًا إلى مستشفى العسيرات المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، ونظرًا لخطورة حالته، تم تحويله لاحقًا إلى مستشفى المنشأة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة المنشأة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاعتداء.