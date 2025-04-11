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محافظ المنيا يتفقد محطات الوقود ويشدد على تكثيف الرقابة -صور

07:52 م الجمعة 11 أبريل 2025
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المنيا - جمال محمد:

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية لتفقد عدد من محطات الوقود بمدينة المنيا، عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، للاطمئنان على انتظام العمل وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين دون أي معوقات.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم التأكد من التزام المحطات بالأسعار الجديدة وعدم وجود أي تكدسات.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى بشأن نقص الوقود أو تزاحم المحطات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضمان استقرار منظومة العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

ووجه المحافظ كافة الجهات المعنية، من مديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة المرور، وإدارة المواقف، ورؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محطات الوقود ومواقف السيارات بجميع المراكز التسعة، لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب بالأسعار أو الكميات.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين، في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط في منظومة النقل والمواصلات، خاصة بعد اعتماد التعريفة الجديدة للركوب.

من جانبه، أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، على انتظام العمل بجميع محطات الوقود منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أن تعديل الأسعار تم إلكترونيًا دون تدخل يدوي، وأن جميع المحطات التزمت بالأسعار الجديدة دون وجود عجز في أي من المنتجات البترولية.

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