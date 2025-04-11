بالصور.. محافظ أسوان يتابع التزام مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة

أسوان - إيهاب عمران:

يتابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سير العمل وانتظام حركة المواقف العمومية والداخلية وخطوط سير سيارات السيرفيس في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بالتنسيق المباشر مع رؤساء المراكز والمدن، ويتم ذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بهدف الاطمئنان على التزام سائقي سيارات الأجرة بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة التي تم إقرارها عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وشدد كمال على وجود آلية تفاعل لحظي للتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين في حال رصد أي عدم التزام من قبل السائقين بالتعريفة المقررة.

وأوضح أن التعريفة الجديدة تم اعتمادها بما يراعي مسافة كل خط سير، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لكل من الركاب والسائقين في آن واحد.

وشدد محافظ أسوان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال السائقين الذين يثبت عدم التزامهم بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديري إدارات التموين والمرور والمواقف ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز المنتشرة في نطاق المحافظة. وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات الغاز بكميات كافية، والالتزام الكامل بالسعر الرسمي الذي تم إقراره.

كما وجه المحافظ بضرورة التأكد من تركيب لوحات إرشادية كبيرة وواضحة في كل موقف، تتضمن تفصيلاً لتعريفة الركوب الجديدة لكل خط سير.

بالإضافة إلى ذلك، ألزم محافظ أسوان جميع سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق واضح على سياراتهم يتضمن خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب المسموح به، وذلك بهدف منع أي محاولات لاستغلال المواطنين.