سكرتير عام أسوان يتفقد مواقف الأجرة ويشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة -صور

أسوان - إيهاب عمران:

قام اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، بجولة ميدانية موسعة، اليوم الجمعة، لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم إقرارها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

رافق السكرتير العام خلال الجولة مديرو إدارات المرور والمواقف، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية بالمحافظة. وشملت الجولة تفقد عدد من محطات الوقود للتأكد من انتظام عمليات استلام وتوريد الوقود والالتزام بالأسعار الجديدة.

كما تركزت الجولة بشكل أساسي على موقف الأقاليم، حيث أكد اللواء الشريف على التعليمات الصادرة من محافظ أسوان بضرورة التزام سائقي سيارات السيرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة المحددة بدقة، محذرًا من أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير قانونية، خاصة وأن الزيادة المقررة لا تتعدى نسبة 10%.

وشدد السكرتير العام على أن المحافظة ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي سائق يثبت قيامه بفرض زيادات مخالفة للتعريفة الجديدة. كما أكد على ضرورة التزام جميع السائقين بتركيب وإلصاق نسخة واضحة من التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي لسياراتهم، بالإضافة إلى ضرورة تواجد البانرات التوضيحية التي تتضمن التعريفة المقررة لمختلف خطوط السير داخل وخارج المدن في المواقف الرئيسية.

وخلال الجولة، استمع اللواء الشريف إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين، مؤكدًا على حرص المحافظة على تلبيتها والعمل على حلها في أسرع وقت. ودعا السكرتير العام المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل السائقين في رفع قيمة الأجرة عن التعريفة المقررة، لتمكين الأجهزة الرقابية من التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.