ولدان وبنت.. انتشال 3 أطفال من أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار في الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الجمعة، 3 أطفال " ولدان وبنت" على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

كان قسم شرطة اللبان تلقي بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 3 مأهول بشارع الغزالي بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان وجارٍ البحث عن آخرين مفقودين تحت الأنقاض.