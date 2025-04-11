إعلان

ولدان وبنت.. انتشال 3 أطفال من أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار في الإسكندرية- صور

06:32 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أنقاض عقار اللبان المنهار في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    أنقاض عقار اللبان المنهار في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    أنقاض عقار اللبان المنهار في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    أنقاض عقار اللبان المنهار في الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الجمعة، 3 أطفال " ولدان وبنت" على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

كان قسم شرطة اللبان تلقي بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 3 مأهول بشارع الغزالي بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان وجارٍ البحث عن آخرين مفقودين تحت الأنقاض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتشال أطفال عقار اللبان المنهار انقاذ أحياء أنقاض عقار اللبان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 أطفال أحدهم عمره 4 شهور.. ننشر أسماء مصابي عقار اللبان المنهار في الإسكندرية -صور
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)