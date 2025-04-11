انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية.. والحماية المدنية تبحث عن ضحايا- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهار عقار قديم مكون من طابقين في شارع الغزالي بمنطقة اللبان وسط الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ناجين وضحايا.

تلقي اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة اللبان، يفيد ورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الغزالي بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انهيارعقار مكون طابقين مأهول بالسكان وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.