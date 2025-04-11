محافظ أسيوط يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة - فيديو وصور

أسيوط - محمود عجمي:

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية اليوم الجمعة، لتفقد عدد من مواقف السرفيس ومحطات الوقود في حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط. هدفت الجولة إلى متابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها اليوم، بالإضافة إلى الاطمئنان على توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

رافق المحافظ في جولته خالد عبدالرؤوف، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء عبدالله أبوبالنجا، مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج، وخالد محمد، وكيل وزارة التموين، ويسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، والعميد إسماعيل محرزي، مدير إدارة مرور أسيوط، والعميد أحمد الإدريسي، رئيس مباحث المرور بأسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مجمع مواقف الأزهر لسيارات الأجرة، حيث التقى بالمواطنين والسائقين للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة. وأكد المحافظ أن التعريفة الجديدة تم وضعها بعدالة لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومحاسبة المخالفين. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن (114).

وجه أبوالنصر بوضع لوحات إرشادية وملصقات داخل المواقف لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من خلال لجان ميدانية مفاجئة لضمان الالتزام بالتوجيهات.

كما شملت الجولة تفقد عدد من محطات الوقود، منها محطة وقود بشارع 26 يوليو بميدان المحطة بحي غرب، ومحطة أخرى بشارع نزلة عبداللاه بحي شرق، للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

أصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي المرور بالتواجد اليومي في جميع المواقف وإنشاء نقاط تفتيشية على الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة (114) وأرقام أخرى مخصصة، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

أصدر محافظ أسيوط قرارًا بتعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي والسرفيس داخل مدينة أسيوط والمدن المجاورة، بالإضافة إلى تحديد تعريفة الأجرة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى.





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