كواليس إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد مشاجرته مع نائب المحافظ أثناء افتتاح مسجد

كتب- عمار عبدالواحد:

في واقعة أثارت استياءً واسعًا وتداولًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا عاجلًا بإقالة اللواء علاء عبدالجابر من منصبه كسكرتير عام لمحافظة سوهاج.

يأتي هذا القرار على خلفية مشاجرة علنية وقعت بينه وبين الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، أثناء افتتاح محافظ الإقليم لمسجد الكوامل.

وتكشف التفاصيل الأولية عن تجاوزات بروتوكولية وتصرفات غير لائقة من السكرتير العام، الأمر الذي استدعى تدخل الوزارة حفاظًا على هيبة المنصب العام وحرمة بيوت الله.

تعود تفاصيل الواقعة إلى فعاليات العيد القومي لمحافظة سوهاج، حيث كان من المقرر افتتاح مسجد بناحية قرية الكوامل بحضور اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، بالإضافة إلى حشد من الأهالي.

وكشف الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن تفاصيل المشادة التي جمعته بالسكرتير العام. وأوضح أنه أثناء تواجده بجوار المحافظ لالتقاط صور تذكارية أمام المسجد عقب الافتتاح، فوجئ بتصرف غير مبرر من اللواء علاء عبدالجابر الذي قام بدفعه بيده قائلًا بعبارات غير لائقة: "يلا يا بابا من هنا"، وذلك لرغبته في الوقوف بجوار المحافظ.

واعتبر نائب المحافظ هذا التصرف خروجًا عن القواعد البروتوكولية والأدبيات المتبعة، مؤكدًا أنه لا يليق بطبيعة المناصب القيادية وما تفرضه من احترام متبادل.

وشدد على أنه ممثل للدولة ونائب رسمي للمحافظ، وأنه تصرف بما يليق بموقعه، متمسكًا بحقوقه الأدبية والمعنوية، ومؤكدًا رفضه التام للمساس بمكانته أو التجاوز في حقه تحت أي ظرف.

وبعد تلقي مذكرة من محافظ سوهاج بشأن الواقعة، قامت وزارة التنمية المحلية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات المشاجرة.

وأكدت الوزيرة منال عوض على أن قرار الإقالة جاء نتيجة للتحقيقات التي أثبتت وقوع تجاوزات وعدم مراعاة لحرمة بيت الله والتواجد في ساحة المسجد.

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

وأكدت أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوكيات غير لائقة أو مخالفة للقانون من شأنها الإساءة لصورة الإدارة المحلية.

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قصير مدته 15 ثانية على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تطاول وسباب ومشاجرة علنية بين نائب المحافظ والسكرتير العام أثناء فعاليات افتتاح المسجد.

أثار الفيديو استياءً وغضبًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا الذين استنكروا بشدة هذا السلوك غير المسؤول من قيادات بالمحافظة، خاصةً في مكان مقدس وخلال مناسبة دينية.

وعبر العديد من المعلقين عن صدمتهم من عدم تقدير المسؤولين لحرمة المسجد وحضور المحافظ والقيادات الأخرى، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن هذا التصرف المشين.