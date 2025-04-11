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خناقة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام في افتتاح مسجد

04:41 م الجمعة 11 أبريل 2025

خناقة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام في افتت

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تحول افتتاح مسجد في مدينة الكوامل بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، إلى ساحة لخلاف علني حاد، بعد تداول مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار دهشة واستياء واسعين، يظهر خلافًا حادًا ومشاجرة كلامية عنيفة بين نائب محافظ سوهاج وسكرتير عام المحافظة، خلال فعاليات افتتاح أحد المساجد بنطاق المحافظة، ضمن فعاليات العيد القومي لمحافظة سوهاج والذي يواكب 10 أبريل من كل عام.

وبحسب شهود عيان، وصلت حدة التوتر بين نائب المحافظ والسكرتير العام إلى مشادة بالكلام، بل وتجاوزها إلى عبارة قاسية وجهها السكرتير العام للنائب.

ووقع هذا المشهد الصادم بحضور محافظ سوهاج وكافة القيادات التنفيذية، مما أثار استياءً ودهشة واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط محاولات من الحضور للتهدئة لكل منهما والفصل بينهما.

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