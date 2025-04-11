زيادة 15%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالوادي الجديد بعد رفع أسعار البنزين

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، القرار رقم 514 لسنة 2025 بشأن تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب كافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار بما يقارب جنيهين فقط لكل لتر، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي: زيادة بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15,25 إلى 17,25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 من 13,75 إلى 15,75 جنيهًا للتر، وزيادة السولار من 13,50 إلى 15,50 للتر.

وشدد محافظ الوادى الجديد ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين.

تابع كل ما يخص أسعار البنزين وتأثيراتها في تغطية خاصة (اضغط هنا)