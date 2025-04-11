حسن الختام.. وفاة شاب أثناء الوضوء لصلاة الفجر بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفي طالب جامعي، اليوم الجمعة، أثناء وضوئه استعدادًا لصلاة الفجر، بعزبة الديب التابعة لقرية الروضة بمركز كفر الشيخ.

وأكد عبدالسلام رميح، من أسرة المتوفى لمصراوي، أنه خلال استعداد أسامة صالح صلاح ندا حمد، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة كفر الشيخ لصلاة فجر اليوم الجمعة فكان يتوضأ فوجئت أسرته بسقوطه مغشيًا عليه.

ولفت إلى أن أسرته توجهت به إلى مستشفى كفر الشيخ العام وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأوضح أنه جرى تشييع جنازة الراحل بمسقط رأسه بقرية الديب التابعة لقرية الروضة بمركز كفر الشيخ وسط جنازة مهيبة شارك فيها أعداد كبيرة.

وقال إن الطالب الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والتعامل الجيد مع الناس، بجانب حرصه على أداء الصلوات في موعدها، كما أنه كان ينصح الناس بالحرص على المحبة والمودة فيما بينهم ابتغاء لوجه الله.