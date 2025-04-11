60 شابًا وفتاة في رحلة بحرية برية وسط الطبيعة.. تواصل فعاليات معسكر "يلا كامب" بدهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات أفواج معسكر "يلا كامب" بمدينة دهب، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وحضور أحمد مسعد، وكيل المديرية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى تنفيذ فعاليات اليوم الثاني للمعسكر بمدينة دهب، جرى خلالها تنفيذ رحلات بحرية وبرية وسط الطبيعة، تضمنت زيارة جبل الطويلات، و بانوراما دهب، و ركوب الجمال بالكالر كانيون، و الاستمتاع بالالاسنوركلينج بمنطقة البلوهول، ومحمية ابو جالوم، ومشاهدة الشعاب المرجانية الخلابة، وأسماك البحر الأحمر الملونة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن فعاليات المعسكر مستمرة خلال الفترة من 9 حتى 12 أبريل الجاري، بمشاركة 60 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تنفذ المعسكر الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المديرية.

وأشار إلى أن برنامج المعسكر بمدينة شرم الشيخ تضمن تنفيذ ألعاب "مائية والألعاب الرياضية الترويحية"، إضافة إلى برنامج سياحي، وجولات حرة، وحفلات سمر.