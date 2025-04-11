ننشر أرقام تلقي شكاوى المواطنين من زيادة أجرة المواصلات في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق،محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام 0502314880 - 0502327792- 0502316644 لتلقي كاوى المواطنين من استغلال السائقين زيادة البنديرة عن التعريفة المقررة ولك بعد زيادة أسعار الوقود.

ووجه محافظ الدقهلية، أحمد البنداري، مدير المواقف، وضباط إدارة المرور بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من التزام السائقين بالأجرة الجديدة، كما طالب المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مغالاة في تعريفة الركوب ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور مع المخالفين.



يذكر أن محافظ الدقهلية، تفقد عدد من محطات التموين والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي، حيث تفقد محطة تموين السيارات بشارع عبد السلام عارف، والتقى بعدد من السائقين وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة واستمع إلى بعض مطالبهم ومشاكلهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها .

كما تفقد محافظ الدقهلية موقف السيارات بشارع الأتوبيس الجديد بالمنصورة، والتقى السائقين والمواطنين واستمع إليهم مشددا عليهم الالتزام بالتعريفة الجديدة، ولصق التعريفة في مكان ظاهر على السيارة وخط السير.