محافظ البحيرة تتفقد محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الجديدة

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة اليوم الجمعة، عدد من محطات وقود السيارات بمدينة دمنهور، للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة.

تابعت المحافظ موقف أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، للتحقق من انتظام سير العمل والتوزيع اليومي، وراجعت سجل (21 بترول)، واطلعت على منظومة ATG الإلكترونية، التي تتيح المتابعة الآلية لمخزون المحطة وربط البيانات مباشرةً مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة في متابعة الأرصدة.

وشددت المحافظ خلال جولتها على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، لضمان توافر أرصدة المواد البترولية وانتظام العمل بها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.