لوحة سماوية ساحرة.. المريخ يصطف مع نجمي بولوكس وكاستور

(أ ش أ):

يرصد بعد غروب شمس اليوم الجمعة، ومع بداية الليل، مشهد سماوي رائع في السماء؛ حيث يصطف كوكب المريخ الأحمر اللامع مع نجمين بارزين من كوكبة التوأمان، هما "بولوكس" ذو اللون الأصفر و"كاستور" ذو اللون الأزرق.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، في بيان أصدره اليوم، إلى أن هذه الأجرام الثلاثة ستظهر في السماء على خط مستقيم تقريباً، في تشكيل يُشبه (حزام الجبار) والذي يتكوّن من ثلاثة نجوم لامعة بارزة.

وأوضح أن هذا الاصطفاف سيكون مرئيا بوضوح بالعين المجردة، أما باستخدام منظار أو تلسكوب صغير، فستلاحظ الألوان بشكل أوضح، وسيظهر كوكب المريخ على شكل قرص صغير بخلاف النجوم التي ستبدو كنقاط ضوء.

وأكد أن هذا المشهد البديع يعد فرصة رائعة لهواة التصوير الفلكي، ويمكن توثيقه حتى باستخدام كاميرات الهواتف الذكية، لافتا إلى أنه في الليالي التالية فسيلاحظ أن المريخ يتحرك تدريجيا مبتعدا عن بولوكس وكاستور، متجها نحو كوكبة السرطان.