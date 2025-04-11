بعد زيادة أسعار البنزين.. تعريفة المواصلات الجديدة في السويس على جميع الخطوط

السويس- حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة المحروقات 2 جنيه.

وعقد المحافظ اجتماعا باللجنة المشكلة من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الإشراف على المواقف ورؤساء الأحياء.



وأكد المحافظ على اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع استغلال للسائقين، ومحاسبة المخالف لأية قرارات خاصة بالتعريفة الجديدة او أسعار الوقود.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين.

ونشر موقع "مصراوي" أسعار البنزين والسولار بعد زيادة الأسعار والتي جاءت كالتالي سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.، وسعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر، وتضمنت زيادة أسعار البنزين، وسعر الكيروسين 15 جنيها ونصف للتر.