ننشر تعريفة المواصلات الجديدة لجميع الخطوط والسرفيس والتاكسي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك، عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم الجمعة.

وأكدت محافظ البحيرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما جرى التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشارj المحافظ إلى مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث جرت زيادة التعريفة على النحو التالى:

سيارات الأجرة السيرفيس من 4 جنيه لتصبح 4.50 جنيه.

سيارات تاكسى العداد فتح العداد من 9,25 جنيه لتصبح 11جنيه، وكل 1 كم بسعر 1.25 جنيه

مركبات التوك توك من 5.50 جنيه لتصبح 6 جنيه.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 4 جنيه لتصبح 5 جنيه.

وشددت المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة.

كما وجهت المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأكدت على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان إلتزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

وأعلنت محافظة البحيرة استقبال أية شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114