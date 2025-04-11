بعد زيادة أسعار البنزين.. محافظ بورسعيد يتفقد محطات الوقود: حملات يومية ورقابة مشددة - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، عدد من محطات وقود لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة وتوافر المنتجات البترولية بكميات كافية وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار 2 جنيه.

وشدد محافظ بورسعيد على شن حملات رقابية مشددة على مدار اليوم على محطات الوقود للمتابعة المستمرة، لتوافر المواد البترولية والأسعار الجديدة وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.

وأطمأن محافظ بورسعيد، خلال جولته، على توافر المنتجات البترولية بكميات كبيرة، متحدثا مع المواطنين والعاملين بالمحطات بشأن الأسعار الجديدة، ومُشيدا بالوعي والحث الوطني لدى أبناء بورسعيد.

وكان محمد حلمي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد والقائم بأعمال مدير عام المديرية، قد أكد على أنه يتم عمل حملات رقابية بعد قرار التحريك، معلنًا أن المحطات تعمل بصورة طبيعية وأن هناك وفرة في المواد البترولية بجميع انحاء المحافظة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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