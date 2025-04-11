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12.65 جنيه فتح عداد.. التسعيرة الجديدة لـ"تاكسي الإسكندرية" بعد زيادة أسعار البنزين

12:04 م الجمعة 11 أبريل 2025

تاكسي الاسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة الداخلية والخارجية ووسائل النقل العام والترام والتاكسي والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار.

تأتي زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل العام بالإسكندرية في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

وقال المحافظ، أن اللجنة التي أعدت التعريفة الجديدة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وأضاف أنه جرى تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية "الأقاليم" مع المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وتضمنت التعريفة الجديدة زيادة سعر فتح عداد التاكسي لتصبح 12.65 جنيه بدلًا من 11 جنيه، وسعر الكيلو متر 4.43 جنيهات بدلًا من 3.85 جنيها.

تعريفة تاكسي الإسكندرية

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