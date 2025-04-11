محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (صور)



كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتماد التعريفة الجديدة لنقل الركاب على جميع وسائل المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة، بزيادة تتراوح بين 10% و15%، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة.

جاء القرار في أعقاب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بشأن تحريك أسعار الوقود، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة وعدم تحميل المواطنين أي زيادات غير مبررة، محذرًا من فرض أجور زائدة تحت أي مبرر.

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مباحث المرور والتموين، لتكثيف المرور على المواقف ومحطات التموين، وضبط أي مخالفات، مع التأكد من توافر المواد البترولية وتطبيق الأسعار الرسمية، لضمان استقرار السوق ومنع استغلال المواطنين.

ووجّه بطباعة استيكرات تُلصق على سيارات الميكروباص والسرفيس توضح قيمة الأجرة، إلى جانب وضع لافتات واضحة بجميع مواقف المحافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ودعت المحافظة المواطنين إلى عدم دفع مبالغ تتجاوز الأجرة المُقررة، والإبلاغ فورًا عن أي سائق يفرض زيادات أو يمتنع عن التحميل، مؤكدة استمرار العمل بالخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792، إلى جانب التواصل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والخط الساخن لإدارة المرور 136، والخط الأرضي 0473232297، على مدار الساعة لتلقي البلاغات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والمرورية بالمحافظة.

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