بالصور.. بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية بزيادة 10%



أسوان - إيهاب عمران:

عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود، قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الجمعة الموافق 11 إبريل الجاري، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية، وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد، فضلًا عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز، وزيادتها بنسبة 10%.

مُشددًا على المسؤولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع، لعدم استغلال الجشعين من التجار لزيادة أسعار الوقود.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة، تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت، فضلًا عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين، لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة. وبالتوازي، تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بالأقصر وقنا والبحر الأحمر لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين الإبلاغ عن أي مغالاة من سائقي سيارات السرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: 01278655167، و01091565955، حيث إن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية.

والجدير بالذكر أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز، وذلك على النحو التالي:

بالنسبة لبنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتر،

البنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر،

البنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر،

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر،

الكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر،

المازوت المورد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه/طن،

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه،

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه،

طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه،

الغاز المورد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا/مليون وحدة حرارية.

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