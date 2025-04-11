بعد تحريك أسعار الوقود.. ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز وقرى المنيا (صور)

المنيا – جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة من 10 إلى 15% بحسب المسافة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين، بدءًا من اليوم الجمعة.

وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد قررت، في تمام السادسة صباحًا، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، وأسطوانات البوتاجاز، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر

الكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر

المازوت المُورَّد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه/طن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه

طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه

الغاز المُورَّد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

مع تثبيت أسعار المازوت المُورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات.

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