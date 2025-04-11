زيادة 15%.. أجرة المواصلات الجديدة في جنوب سيناء بعد زيادة أسعار الوقود

جنوب سيناء – رضا السيد :

اجتمعت لجنة الإشراف على مواقف سيارات الأجرة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء خيري حسين، السكرتير العام، وحضور جميع رؤساء المدن، ومير إدارة المرور، والمدير التنفيذي للجنة الإشراف، ومدير عام مديرية التموين، لتحديد زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار الوقود، وذلك تنفيذا لتوجيهات، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأعلنت اللجنة زيادة تعريفة الأجرة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين بنسبة زيادة 15%، والتي تستخدم السولار15% تجبر لأقرب 50 قرش، وتحديد تعريفة السيارات الأجرة للسيارات التاكسي العداد العاملة بمدينة شرم الشيخ لتكون 21.50 جنيه كسر العداد، و10.50 جنيه لكل كيلو متر، وتحديد تعريفة السيارات الأجرة للسيارات التاكسي العداد بالنسبة لباقي المدن المحافظة لتكون 9 جنيه كسر العداد، و 4.50 جنيه لكل كيلو متر.

كما جرى تحديد تعريفة سيارات الأجرة السيرفيس داخل مدينة طور سيناء لتكون 4 جنيه لجميع الأحياء والجامعة، و5 جنيه لكل من "قرية الوادي، الجبيل، الصناعية، ابني بيتك، الشروق" و 4.5 جنيه المنشية وتوشكا.

وتحديد تعريفة السيرفيس الداخلي بمدينة شرم الشيخ، بواقع السوق القديم – خليج نعمة 4.5 جنيه، و السوق القديم – نبق 10.5 جنيهات، والسوق القديم – المطار 8 جنيه، والسوق القديم – المنتزه 10 جنيهات، والسوق القديم – الهضبة 4.5 جنيه، وموبيل – الرويسات 7.5 جنيه، وموبيل – الرويسات – 469 وحدة 8.5 جنيه، و موبيل – مندر 21 جنيه، و موبيل – المرور الجديد 8.5 جنيه.

كما جرى تحديد تعريفة السيارات الداخلية بمدينة دهب من مجلس المدينة إلى العصلة 5 جنيهات ، وتحديد تعريفة ركوب السيارات الداخلية بمدينة نويبع، من المدينة إلى ميناء نويبع 3 جنيهات، ومن المزينة إلى المدينة 6 جنيهات، ومن المزينة إلى الترابين 9 جنيهات، وتحديد تعريفة الركوب للسيارات داخل مدينه رأس سدر 3 جنيهات، و من المدينة لقرية السادات وقرية ابوصويرة 4.50 جنيه، ومن المدينة إلى وادي سدر 7جنيهات، ومن المدينة إلى الجامعة 8.50 جنيه.

وتحديد تعريفة الخطوط الخارجية من مدن المحافظات الي المدن المحافظة، بواقع 299 جنيه القاهرة – طور سيناء، و 110.5 جنيه القاهرة – رأس سدر، و259 جنيه القاهرة – دهب، و 240.5 جنيه القاهرة – نويبع، و259 جنيه القاهرة – طابا.

و 130 جنيه السويس – طور سيناء، و55 جنيه السويس – رأس سدر، و230 جنيه السويس – دهب، و140 جنيه السويس – كاترين، و90 جنيه السويس – أبورديس، و200 جنيه السويس – نويبع، و 299 جنيه الزقازيق – طور سيناء، و 259 جنيه الوقازيق – دهب، و 240 جنيه طنطا – طور سيناء، و278.5 جنيه طنطا – دهب.

و 249.5 جنيه المنيا – طور سيناء، و259 جنيه المنيا – سانت كاترين، و 229 جنيه المنصورة – طور سيناء، و241.5 جنيه المنصورة – دهب، و 241 المنصورة - كاترين، و 281 جنيه الأقصر – طور سيناء، و490.5 جنيه الأقصر – دهب، و364.5 قنا – طور سيناء، و461 جنيه قنا – دهب.

وتحديد تعريفة الخطوط الداخلية بين مدن المحافظة، بواقع 83 جنيه طور سيناء – كاترين، و62 جنيه دهب – كاترين، وشرم الشيخ – الطور و شرم الشيخ – دهب 56.5 جنيه، و أبورديس – طور سيناء 56.5 جنيه، وطور سيناء – فيران 56 جنيه.

كما جرى تحديد فيمه تحصيل الكارتة لصالح حساب لجنه الإشراف على المواقف بنسبة 5% من قيمه أجرة السيارة بالكامل، وتخفيض الأجرة لطلاب المدارس بنسبة 50% داخل جميع مدن المحافظة "سيارات السرفيس".

قيام إدارة مرور جنوب سيناء، والعاملين بلجنة الاشراف على المواقف خاصة من يحملون الضبطية القضائية، بالتأكد من تشغيل جميع السائقين لعدادات تاكسي الأجر، مع ضبط السيارات المخالفة لعدم تشغيل العدادات، وكذلك التأكد من وضع التعريفة الجديدة باستيكر على السيارات ومكان ظاهر داخل الموقف، وقيام لجنة الإشراف على المواقف بالتنسيق مع رؤساء المدن بطباعة الاستيكر، وكذلك عمل لوحات مضيئة بالموقف بالتعريفة الجديدة.

والتشديد على تنفيذ التعليمات بكل دقة، والتنبيه على مفتشي التموين بالتنسيق مع رؤساء المدن بعمل جرد حقيقي لكافة محطات الوقود بالمحافظة، وفي حالة الامتناع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقرر صباح اليوم، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز اعتبارًا من صباح اليوم، بواقع بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر، والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.

وإسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلوجرام من 150 إلى 200جنيه، واسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه، وطن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية، مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.