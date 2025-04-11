زيادة 10%.. محافظ الغربية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة ويطلق حملات ميدانية للرقابة (صور)

الغربية – مروة شاهين:

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط النقل الداخلية والخارجية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة عقدت اجتماعًا طارئًا مع لجنة تحديد تعريفة الركوب، لوضع جدول متكامل يُراعي عدالة التوزيع بين مسافات الخطوط وتكاليف التشغيل، ويضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خارج الإطار المقرر.

وأكد أن القرار جاء بناءً على دراسة موسعة بمشاركة مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة خطوط الربط الإقليمي، منعًا لأي تفاوت أو استغلال.

ووجّه "الجندي" مدير عام المواقف بالإعلان الفوري عن التعريفة الجديدة داخل جميع المواقف الرسمية، من خلال لافتات واضحة تُحدد خط السير وقيمة الأجرة، إلى جانب إلزام السائقين بوضع ملصقات مطابقة على الواجهتين الأمامية والخلفية للسيارة.

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تعليمات عاجلة بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية، لضمان التطبيق الفوري للتعريفة، والتعامل الصارم مع أي تجاوز أو فرض أجرة زائدة، مع تطبيق العقوبات القانونية دون تهاون.

كما شدّد على ضرورة الرقابة الدقيقة على محطات الوقود، لمنع أي ممارسات احتكارية أو اختلاق أزمات في التوريد، مؤكدًا أن أي محاولة للاستغلال ستقابل بإجراءات حاسمة.

وأشار الجندي إلى أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات في جميع أنحاء الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان انضباط الأسواق واستقرار الخدمة.

ودعا المحافظ المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر مبادرة "الغربية بتتغير بيكم" على تطبيق واتساب بالأرقام:

(01550502836 – 01550502837 – 01550502834)

والخطوط الساخنة:

غرفة عمليات المرور: 0403454599

غرفة عمليات المحافظة: 0403341233

إدارة المواقف: 01006966983

وأكد في ختام تصريحاته أن المحافظة تتعامل بحزم كامل لحماية حقوق المواطنين، ولن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة، في ظل جهود ميدانية مكثفة من الجهات التنفيذية والأمنية لضبط الوضع.

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