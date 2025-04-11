عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أصدر اليوم المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قرار رقم (220) لسنة 2025 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة ، وذلك على إثر زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأفاد محافظ الأقصر أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وتتلقي شكاوي المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 2374903 – 2372188، مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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