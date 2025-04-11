حملات تفتيش.. أول تحرك من "تموين الإسكندرية" بعد تحريك أسعار الوقود (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة، صباح اليوم الجمعة، حملات تفتيش على محطات الوقود بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية وتشكيل غرف عمليات لتلقي أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إنه جرى توجيه جميع الأجهزة الرقابية بالمديرية من الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية، للمرور والتفتيش على جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة وعمل الجرد اللازم والتأكد من وفرة الوقود المعروض.

وأضاف أن التفتيش يأتي أيضا للتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعدم وجود ازدحام أو تكدس و اتخاذ اللازم فى حالة ظهور أى معوقات للعمل على حلها فورا من خلال غرفة العمليات الرئيسية.

وأشار إلى أن وكيل الوزارة وجه بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة بمديرية التموين لتلقي أي شكاوى وحلها على الفور والعرض على غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، فيما لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أي شكاوى حتى الآن.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود بزيادة قيمتها جنيهين اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، وذلك على النحو التالى :

بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر، السولار بسعر 15.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 15.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 9 جنيها للمتر المكعب، أسطوانة البوتاجاز الحجم الصغير 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز الحجم الكبير 400 جنيه وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 10500 جنيه.