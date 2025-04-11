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بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لـ"السرفيس" في بورسعيد

10:26 ص الجمعة 11 أبريل 2025

تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات في بورسعيد أرشيف

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لـ "السرفيس" داخل المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار 2 جنيه.

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، عن رفع تعريفة السرفيس داخل المحافظة من 4 جنيهات إلى 4,5 جنيه، وتعريفة التاكسي داخل نفس الحي من 13 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، ومن حي إلى حي تاني أو تالت من 17.5جنيهًا 20 جنيهًا، ومن حي إلى حي رابع من 23.5 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، وتعريفة مشروع النقل الداخلي من 3.5 جنيهًا إلى 4 جنيهات.

بينما بلغت تعريفة خط الديبة 14 جنيهًا، و خط شادر عزام 21 جنيهًا، وخط القابوطي الجديد و44 عمارة 8 جنيهات، وخط الحي الاماراتي بداية من شارع أسوان 5.5 جنيهًا، وخط الحي الاماراتي بداية من الزهور 5 جنيهات، وخط بورسعيد بورفؤاد 7 جنيهات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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