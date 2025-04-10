محافظ كفر الشيخ يبحث إنشاء منافذ توزيع للأسماك بأسعار مخفضة (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اللواء ناصر كمال الدين، نائب رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة في إنشاء منافذ توزيع للأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم فتح منافذ جديدة لبيع الأسماك الطازجة بأسعار تنافسية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز توافر المنتجات الغذائية في الأسواق، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتيسير على أهالي المحافظة.