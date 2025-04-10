محافظ سوهاج يكرم الفائزة بلقب الأم المثالية ضمن احتفالات العيد القومي (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كرّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أحلام صابر عبد الحليم، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة سوهاج لهذا العام، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء التكريم بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، حيث سلّم المحافظ شهادة تقدير ومبلغًا ماليًا للفائزة، تقديرًا لرحلة عطائها وتضحياتها، متمنيًا لها دوام الصحة والتوفيق.

وأعرب محافظ سوهاج عن اعتزازه بتكريم هذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الأم المصرية تظل عنوانًا للعطاء ومصدرًا للقوة والاستقرار في المجتمع.

يذكر أن "أحلام" تبلغ من العمر 59 عامًا، وتعمل كمهندسة زراعية أول بالإدارة الزراعية بطهطا. وهي أرملة منذ 24 عامًا، وتعول 3 من الأبناء "ابن وابنتان" جميعهم مؤهلات عليا. بدأت رحلة كفاحها بعد وفاة زوجها وأخيه ووالده ووالدته في حادث طريق، وترك لها طفلة لا تتجاوز 9 سنوات، وطفل في السادسة من عمره، وكانت حاملًا في الشهر السادس. كما توفي والدها قبل وفاة زوجها بـ 30 يومًا.

تسلمت عملها بالقطاع الحكومي، وكانت تعمل أيام العطلات لزيادة دخلها، ورفضت الزواج مرة أخرى لكي تعتني بأبنائها. عاشت مع والدتها لمدة 5 سنوات قبل أن تتمكن من الحصول على قرض لشراء منزل من طابق واحد، حيث تعيش مع أبنائها. واجهت العديد من المتاعب في تعليم أبنائها لكي تصل بهم إلى بر الأمان، وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب مدير الإدارة الزراعية.