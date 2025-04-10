محافظ كفر الشيخ: مداهمة مخزن لحوم منتهية الصلاحية بدسوق (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن مداهمة حملة رقابية مشتركة لمخزن لحوم منتهية الصلاحية قبل طرحها للبيع على الجمهور في مدينة دسوق.

وأكد محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية، أنه جرى ضبط 259 كيلو جرامًا من اللحوم المجمدة، والمفرومة، ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية وبدون بيانات، داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بمدينة دسوق. وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشار إلى أن صحة المواطنين خط أحمر، وأن جميع الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل على توفير سلع غذائية صالحة للمواطنين، مضيفًا أن الجميع في المحافظة، سواء تنفيذيين أو غيرهم، يعملون من أجل المواطن.

وكانت الحملة قد تمكنت من مداهمة مخزن يحتوي على ثلاجة لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضمت الحملة كل من: حسام الدقدوقي، محمد قنديل من إدارة تموين بندر دسوق، محمود السرو من مباحث تموين كفر الشيخ، أحمد سيف، سعد أبو إسماعيل من جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد كاسر، والدكتور رامي أبوكيلة من الإدارة البيطرية بدسوق.

وقد تم ضبط 259 كيلو جرامًا من اللحوم المجمدة، والمفرومة، ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، وبدون بيانات، في ثلاجة حفظ اللحوم.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 3883 لسنة 2025 جنح قسم شرطة دسوق ضد المدعو "محمد.إ.م.ا"، المدير المسؤول عن المخزن، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.