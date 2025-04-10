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ضربها بحجر.. مضطرب نفسيًا ينهي حياة والدته في المنيا

07:16 م الخميس 10 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

أقبل شاب على قتل والدته، مساء اليوم الخميس، بعد أن تعدى عليها ضربًا بحجر، وتسبب في تهشيم رأسها بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن شابًا قتل والدته مستخدمًا حجر "بلوك جيري"، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها في الحال.

جرى ضبط المتهم، وتبين من التحريات الأولية أنه يعاني من اضطرابات نفسية ودائم الخلاف والمشكلات مع أسرته، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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مضطرب نفسيا ينهي حياة والدته شاب يقتل والدته مضطرب نفسيا يهشم رأس والدته محافظة المنيا
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