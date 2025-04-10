تجديد حبس أم ألقت طفليها من أعلى كوبري في الإسكندرية 15 يومًا

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامها بإلقاء طفليها من أعلى كوبري مشاة بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

كان قسم شرطة العامرية ثان، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد سقوط طفلين "ولد وبنت" من أعلى كوبري مشاة بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط كل من "يسر.و.ع.ع.خ"، 9 سنوات، وشقيقها "محمود"، 6 سنوات من أعلى الكوبري المشار إليه.

تسبب الحادث في إصابة الطفلة بكسر فى اليد اليمنى والساق اليمنى وكدمات وتورم بالعين اليمنى، والطفل بكسر في الحوض وقدميه وكسر فى الفك والأنف وورم بالوجه.

وجرى نقل الطفلين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين من الفحص إلقاء الأم "صفاء.أ.خ" فى العقد الرابع من العمر، ربة منزل، الطفلين من أعلى الكوبري.

كشفت التحقيقات النيابة، أنه في غضون الساعة 12 ظهر أمس السبت اصطحبت الأم الطفلين وغادرت المنزل وصولًا إلى كوبري المشاة في العامرية بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وبحسب التحقيقات حملت الأم ابنها ورفعته وألقت من أعلى الكوبري ثم كررت نفس الأمر مع طفلتها الثانية وحاولت القفز بعدهما من أعلى الكوبري إلا أن المارة تمكنوا من الإمساك بها.

وتوصلت التحريات إلى أن الأم مصابة باكتئاب حاد بسبب سوء ظروفها المالية والنفسية، حيث أشارت إلى أنه متراكم عليها ديون لأشخاص كثيرون وحررت بها إيصالات أمانة.

وأوضحت الأم في التحقيقات أنها تشعر أن جميع أقاربها ومعارفها يكرهونها، فضلًا عن اكتشافها خيانة زوجها لها صباح يوم الواقعة ما جعلها تفكر في الانتحار وقتل أبنائها لتخلصهما من مرار العيشة وإنقاذهم من الحياة الصعبة – بحسب قولها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.